Чемпионат Англии. «Челси» против «Вест Бромвича», «МЮ» обыграл «Брайтон», «Эвертон» в гостях победил «Кристал Пэлас»

В 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде был сильнее «Брайтона» (3:2), «Челси» сыграет с «Вест Бромвичем».