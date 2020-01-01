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Чемпионат Англии. «Саутгемптон» одолел «Бернли», «Челси» вытащил ничью с «Вест Бромом», «МЮ» обыграл «Брайтон»
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Чемпионат Англии 3-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.В источнике
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Чемпионат Англии. «Саутгемптон» одолел «Бернли», «Челси» вытащил ничью с «Вест Бромом», «МЮ» обыграл «Брайтон»

Sports.ru вчера в 02:25
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