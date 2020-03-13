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АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
РБК
  • Piter.tv0:46
Ещё одна европейская футбольная топ-лига ушла на вынужденный перерыв из-за эпидемии коронавируса. Руководство АПЛ объявило о приостановке турнира как минимум до 4 апреля. Через три недели Премьер-лига снова проведет совещание, на котором решится дальнейшая судьба проведения чемпионата.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает официальный сайт Английской премьер-лиги (АПЛ), это касается не только высшего дивизиона, но и Чемпионшипа, а также Первой и Второй лиг Англии.
RT на русском 07:22
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