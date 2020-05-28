Чемпионат Англии возобновится 17 июня

Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля. 19, 20 и 21 июня будут сыграны матчи 30 тура.