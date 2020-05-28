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Чемпионат Англии возобновится 17 июня
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  • РЕН ТВ1:02
Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля. 19, 20 и 21 июня будут сыграны матчи 30 тура.В источнике
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АПЛ вернется 17 июня. Как это будет

Спорт-Экспресс 16:55
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Okko Спорт возобновит трансляции матчей АПЛ

Sport24.ru 16:45 
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АПЛ возвращается 17 июня! Это компромисс: лига хотела вернуться раньше, клубы – еще позже

Sports.ru 15:15
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