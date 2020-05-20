НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеБАТЭ обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата БелоруссииСегодня состоится центральный матч тура в чемпионате БеларусиУ двух футболистов белорусского «Торпедо-БелАЗ» обнаружен коронавирус«Славия» — «Городея». Прогноз: «сахарники» накажут букмекеров за недооценкуСтатистический прогноз: «Калев» — «Нарва Транс», ставка на матч чемпионата ЭстонииГлавноеРФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата РоссииТренер Логинова Касперович возглавит сборную БолгарииГончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА«Челси» объявил о продлении контракта с ЖируКожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021Sports.ruЧемпионат Беларуси. «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ»Гродненская правда15Гродненская правдаВечерний ГродноЧемпионатБелТАСоветский спортБеларусь СегодняSputnik ГрузияМинск-НовостиSputnik БеларусьTUT.BYТелеканал ОНТНева СпортСтоличное телевидениеLiveSport.ruSports.ruВ 10-м туре чемпионата Беларуси брестское "Динамо" проиграло БАТЭ (1:3).В источнике Комментировать1Подробнее о событии «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате БелоруссииСоветский спорт 14:13«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате БелоруссииМатч ТВ 14:00«Неман» победил «Торпедо-БелАЗ»Спорт-Экспресс 13:55рекламаЕщё по темеБАТЭ обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата БелоруссииСегодня состоится центральный матч тура в чемпионате БеларусиУ двух футболистов белорусского «Торпедо-БелАЗ» обнаружен коронавирус«Славия» — «Городея». Прогноз: «сахарники» накажут букмекеров за недооценкуСтатистический прогноз: «Калев» — «Нарва Транс», ставка на матч чемпионата ЭстонииГлавноеРФС назвал сроки начала нового сезона чемпионата РоссииТренер Логинова Касперович возглавит сборную БолгарииГончаренко высказался о продлении контракта с ЦСКА«Челси» объявил о продлении контракта с ЖируКожевников оценил соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021Новости