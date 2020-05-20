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Чемпионат Беларуси. «Неман» победил «Торпедо-БелАЗ»
Гродненская правда
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В 10-м туре чемпионата Беларуси брестское "Динамо" проиграло БАТЭ (1:3).В источнике
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«Неман» победил «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Белоруссии

Советский спорт 14:13
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«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Белоруссии

Sportbox.RU 14:00
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«Неман» обыграл «Торпедо-БелАЗ» в чемпионате Белоруссии

Матч ТВ 14:00
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