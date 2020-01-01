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Шахтер (Солигорск) — Белшина 4:0
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
  • Беларусь Сегодня
Сегодня, 22 мая, двумя встречами продолжится 10 тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. Один из главных претендентов на чемпионство «Шахтер» примет в Солигорске «Белшину».В источнике
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Чемпионат Беларуси продолжается. «Шахтер» принимает «Белшину»

BetOn вчера в 07:19
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