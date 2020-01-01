Шахтер (Солигорск) — Белшина 4:0

Сегодня, 22 мая, двумя встречами продолжится 10 тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. Один из главных претендентов на чемпионство «Шахтер» примет в Солигорске «Белшину».