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ЦСКА интересуется хавбеком сборной России U20
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Михаил Сентюрин, выступающий на позиции игрока полузащиты в футбольном клубе "Рязань" и сборной команде России по футболу U20, привлек внимание столичного ЦСКА. Со стороны московского клуба активно проявляют интерес к игроку и следят за его показателями.В источнике
С чего всё начиналось
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ЦСКА интересуется хавбеком сборной России U20

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рязани» и сборной России U20 Михаил Сентюрин входит в сферу интересов ЦСКА. В московском клубе следят за молодым игроком. Прошлым летом им интересовались «Уфа» и «Бенфика-Б».
Чемпионат 06:55
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Полузащитник «Рязани» Сентюрин входит в сферу интересов ЦСКА

Футбол России 08:34
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«Чемпионат»: ЦСКА интересуется игроком «Рязани» Сентюриным

Бомбардир.ру 08:25
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СМИ: ЦСКА интересуется футболистом молодёжной сборной России

RT на русском 07:56
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