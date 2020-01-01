ЦСКА интересуется хавбеком сборной России U20

Михаил Сентюрин, выступающий на позиции игрока полузащиты в футбольном клубе "Рязань" и сборной команде России по футболу U20, привлек внимание столичного ЦСКА. Со стороны московского клуба активно проявляют интерес к игроку и следят за его показателями.