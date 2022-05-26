«Чемпионат»: ЦСКА ведет переговоры с главным тренером «Сочи» Федотовым о переходе в клуб
С чего всё началось
ЦСКА начал переговоры с Федотовым о назначении на пост главного тренера команды
Руководство ЦСКА начало переговоры с наставником «Сочи» Владимиром Федотовым о его назначении на пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Чемпионатвчера в 10:24
«Чемпионат»: ЦСКА ведет переговоры с главным тренером «Сочи» Федотовым о переходе в клуб
РИА Новостивчера в 11:23