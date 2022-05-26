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«Чемпионат»: ЦСКА ведет переговоры с главным тренером «Сочи» Федотовым о переходе в клуб

Тренер "Сочи" Владимир Федотов может возглавить московский ЦСКА, сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на источник.
РИА Новости
Хотя еще 21 мая, после матча с «Динамо», владелец клуба Борис Ротенберг говорил журналистам, что проблем с подписанием нового контракта возникнуть не должно.
Чемпионат
Под руководством Федотова «Сочи» финишировал на 2-й строчке в РПЛ.
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ЦСКА тренирует Алексей Березуцкий, «красно-синие» стали пятыми в РПЛ.
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С чего всё началось
ЦСКА начал переговоры с Федотовым о назначении на пост главного тренера команды
Руководство ЦСКА начало переговоры с наставником «Сочи» Владимиром Федотовым о его назначении на пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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