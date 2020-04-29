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Чемпионат Франции не будет доигран. Чемпионство могут присвоить «ПСЖ»
RT на русском
  • МИР 241:55
  • Piter.tv0:46
  • Комсомольская правда1:32
Федерация футбола Франции подтвердила, что сезон в лиге 1 и лиге 2 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.В источнике
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Подробнее о событии
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Французы подожгли фитиль под пороховой бочкой европейского футбола

Советский спорт 02:24
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Французская лига официально объявит о досрочном завершении сезона 30 апреля

Газета.Ru вчера в 17:13
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ПФЛ 30 апреля определит судьбу сезона в лиге 1 и лиге 2

Спорт-Экспресс вчера в 17:12
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