НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеВо Франции рассматривают три варианта итоговой таблицыПрезидент «Лиона» предложил доиграть Лигу 1 по футболу в три этапаУЕФА может доиграть Лигу чемпионов на нейтральных поляхПрезидент Федерации футбола Франции: «Теперь сезон в Лиге 1 завершён»Власти Франции могут запретить возобновление Лиги 1ГлавноеХоккеист Петров продлил контракт с «Ак Барсом»Головин прогрессировал в «Монако». А чемпионат Франции отменили«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛЦулыгин покидает «Салават Юлаев»Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»Спорт БИЗНЕС OnlineЧемпионат Франции не будет доигран. Чемпионство могут присвоить «ПСЖ»RT на русском324МИР 241:55Piter.tv0:46Комсомольская правда1:32Федерация футбола Франции подтвердила, что сезон в лиге 1 и лиге 2 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.В источнике Комментировать16Подробнее о событии Французы подожгли фитиль под пороховой бочкой европейского футболаСоветский спорт 02:24Французская лига официально объявит о досрочном завершении сезона 30 апреляГазета.Ru вчера в 17:13ПФЛ 30 апреля определит судьбу сезона в лиге 1 и лиге 2Спорт-Экспресс вчера в 17:12рекламаЕщё по темеВо Франции рассматривают три варианта итоговой таблицыПрезидент «Лиона» предложил доиграть Лигу 1 по футболу в три этапаУЕФА может доиграть Лигу чемпионов на нейтральных поляхПрезидент Федерации футбола Франции: «Теперь сезон в Лиге 1 завершён»Власти Франции могут запретить возобновление Лиги 1ГлавноеХоккеист Петров продлил контракт с «Ак Барсом»Головин прогрессировал в «Монако». А чемпионат Франции отменили«Тоттенхэм» стал самым дорогим клубом АПЛЦулыгин покидает «Салават Юлаев»Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»Новости