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L’Equipe: чемпионат Франции досрочно завершен
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Нынешний сезон Лиги 1 и Лиги 2 не будет доигран. Об этом в своем твиттере сообщил L'Equipe Бертран Лятур.В источнике
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Источник: чемпионат Франции сезона-2019/2020 не будет доигран

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L’Equipe: чемпионат Франции-2019/20 не будет доигран

Спорт-Экспресс 09:01
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Власти Франции могут запретить возобновление Лиги 1

Sport.ru 08:59
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