Эдуар Филипп французский политик

Масштабные спортивные, культурные, в частности, фестивали, большие профессиональные салоны, все мероприятия, собирающие более 5 тысяч человек, должны быть заявлены в префектуре и организованы задолго до их проведения. Они не могут быть проведены до сентября.