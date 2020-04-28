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Газета.RuГазета.Ru
Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
Prognozist
  • Piter.tv0:46
Чемпионат Франции по футболу не сможет возобновиться в связи с запретом властей. Сообщается, что карантин из-за неутихающего коронавируса будет продлен до осени, что лишит спортивных организаторов возможности проводить массовые мероприятия в данный период.В источнике
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Эдуар Филипп
французский политик
Масштабные спортивные, культурные, в частности, фестивали, большие профессиональные салоны, все мероприятия, собирающие более 5 тысяч человек, должны быть заявлены в префектуре и организованы задолго до их проведения. Они не могут быть проведены до сентября.
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