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Сезон французской Лиги 1 будет досрочно завершен
Sport24.ru
  • Piter.tv0:46
Ранее стало известно, что чемпионат Италии планируют возобновить 14 июне, однако, если ситуация с коронавирусом не позволит этого сделать в назначенную дату, сезон будет досрочно завершен.В источнике
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