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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Чемпионат Франции представил новый логотип и оформление
Профессиональная футбольная лига Франции в пятницу представила новые логотипы первого и второго дивизионов страны. Новые эмблемы выполнены в минималистичном стиле.В источнике
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Во Франции показали новые эмблемы и оформление Лиги 1 и Лиги 2

Soccer.ru 22:11 
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Чемпионат Франции представил новый логотип и оформление

Спорт-Экспресс 21:45
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