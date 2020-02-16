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Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Майнц» – «Шальке»
Bookmaker-ratings.ru
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22-й тур Бундеслиги открылся матчем "Боруссия" Дортмунд – "Айнтрахт" (4:0).В источнике
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«Кельн» – «Бавария». 16.02.2020. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru 00:10
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Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Кельна», «Майнц» – «Шальке»

Sports.ru 14 февраля в 04:55
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