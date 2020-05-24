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Чемпионат Германии, 27-й тур: результаты всех матчей выходных
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«Айнтрахт» – «Фрайбург»: как сыграют соперники?

Все про Спорт ру 01:40
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В Бундеслиге хозяева стали побеждать почти в 3 раза реже. Футбол при карантине — совсем другой

Sport24.ru вчера в 15:45 
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Бундеслига: итоги заключительного дня 27-го тура

МК-Спорт вчера в 14:28
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