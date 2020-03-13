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Чемпионат Германии будет приостановлен с 17 марта до 2 апреля
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • Матч ТВ
  • Pravda.Ru
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
В результате обсуждения президиум принял решение предложить руководящему органу приостановить проведение матчей в обеих лигах с 17 марта по 2 апреля.В источнике
Подробнее о событии
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Чемпионат Германии приостановлен до 2 апреля, но ближайший тур будет проведен

Спорт-Экспресс 07:26
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Немецкая Бундеслига приостановлена с 17 марта до 2 апреля

Матч ТВ 06:02
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Немецкая Бундеслига приостановлена с 17 марта до 2 апреля

Sportbox.RU 06:02
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