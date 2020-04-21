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Чемпионат Германии может вернуться 9 мая
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что немецкая бундеслига может возобновиться 9 мая.В источнике
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Подробнее о событии
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9 мая должен возобновиться чемпионат Германии. А когда вернутся другие лиги?

Чемпионат вчера в 10:00
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Румменигге высказался о возможном возобновлении Бундеслиги 9 мая без зрителей

Sport24.ru 20 апреля в 21:24 
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Чемпионат Германии может вернуться 9 мая

Советский спорт 20 апреля в 15:02
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