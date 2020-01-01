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Чемпионат Испании, 32-й тур: расписание и трансляции всех матчей
Спорт-Экспресс
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  • Pravda.Ru
«Сельта», за которую выступает российский нападающий Федор Смолов, на своем поле примет «Барселону» в субботнем матче.В источнике
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Расписание трансляций 24-го тура чемпионата РПЛ

Pravda.Ru 03:18
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Чемпионат Испании, 32-й тур: расписание и трансляции всех матчей

Спорт-Экспресс 04:25
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