Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня
Чемпионат Испании по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавируса, возобновится 11 июня, а следующий сезон откроется 12 сентября, сообщил президент Ла Лиги (высшего дивизиона испанского чемпионата) Хавьер Тебас.В источнике Будем надеяться, что Мадрид и Барселона скоро перейдут ко второму этапу снятия ограничений. Более 130 сотрудников турнира работают, чтобы все было готово к названной дате. Самым важным днем станет тот, когда сезон будет признан доигранным.РБКвчера в 06:51
С чего всё начиналось
Как сообщает местное издание Marca в пятницу, 29 мая, со ссылкой на заявление президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, турнир возобновится 11 июня, а следующий сезон стартует 12 сентября.
Спорт-Экспресс вчера в 12:00
РИА Новости вчера в 11:11