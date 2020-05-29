Ла Лига возобновится 11 июня, новый сезон стартует 12 сентября
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что возобновление сезона запланировано на 11 июня. Также стало известно, что старт следующего чемпионата должен состояться 12 сентября.В источнике Будем надеяться, что Мадрид и Барселона скоро перейдут ко второму этапу снятия ограничений. Более 130 сотрудников турнира работают, чтобы все было готово к названной дате. Самым важным днем станет тот, когда сезон будет признан доигранным.РБКвчера в 06:51
С чего всё начиналось
Как сообщает местное издание Marca в пятницу, 29 мая, со ссылкой на заявление президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, турнир возобновится 11 июня, а следующий сезон стартует 12 сентября.
Спорт-Экспресс вчера в 12:00