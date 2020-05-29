Хавьер Тебас испанский адвокат

Будем надеяться, что Мадрид и Барселона скоро перейдут ко второму этапу снятия ограничений. Более 130 сотрудников турнира работают, чтобы все было готово к названной дате. Самым важным днем станет тот, когда сезон будет признан доигранным.

РБК

вчера в 06:51