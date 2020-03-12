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Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса
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В среду Королевская испанская федерация футбола отменила любительские турниры.В источнике
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Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Газета.Ru 07:12
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Чемпионат Испании могут приостановить

Советский спорт вчера в 10:56 
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Чемпионат Испании может быть остановлен из-за коронавируса

Спорт-Экспресс вчера в 10:34
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