Хавьер Тебас испанский адвокат

Есть вероятность, что 11 июня состоится матч, который будет уникальным, с возможной данью уважения всем погибшим. Я хотел бы, чтобы эта дата была подтверждена. Мы хотели бы, чтобы это было на дерби в Севилье в десять часов вечера.