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Чемпионат Испании возобновится 12 июня
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • РБК
  • Газета.Ru
  • ODDS.ru
  • RBC.ua
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
Хочу, чтобы чемпионат Испании возобновился скорее.В источнике
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Президент Ла Лиги подтвердил дату возобновления сезона в Испании

РБК 01:12
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Тебас назвал ориентировочную дату рестарта чемпионата Испании

Евро-футбол.ру 01:05
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Чемпионат Испании возобновится 12 июня

LiveSport.ru 00:00
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