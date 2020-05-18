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Чемпионат Испании возобновится 12 июня
Спорт-Экспресс
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Хочу, чтобы чемпионат Испании возобновился скорее.В источнике
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Чемпионат Испании возобновится 12 июня

LiveSport.ru 00:00
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Чемпионат Испании намерены возобновить 12 июня

ODDS.ru вчера в 23:51
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Старт чемпионата Испании намечен на 12 июня

Спорт-Экспресс вчера в 23:09
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