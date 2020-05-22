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Матчи Ла Лиги возобновятся 12 июня
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Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Испании будет возобновлён 12 июня. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на El Partizado de Cope.В источнике
Подробнее о событии
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СМИ: Чемпионат Испании возобновят 12 июня

Советский спорт 03:13
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СМИ: Рестарт чемпионата Испании будет перенесен с 12 на 19 июня

Sport24.ru 03:23 
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Ла Лига возобновится 12 июня матчем «Севилья» – «Бетис» (Cadena COPE)

Sports.ru 01:47
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