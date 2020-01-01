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Чемпионат Италии. «Милан» упустил победу над «Фиорентиной», «Ювентус» победил СПАЛ
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Чемпионат Италии 25-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.В источнике
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«Лечче»: провинциальный забияка

Sportbox.RU 17:10
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«Ювентус» опережает «Лацио» на 4 очка, «Интер» – на 6. У соперников по матчу в запасе

Sports.ru 13:54
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