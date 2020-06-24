Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Вероны», СПАЛ против «Кальяри», «Торино» – «Удинезе»

В среду «Интер» примет «Сассуоло», «Рома» – «Сампдорию», «Аталанта» сыграет против «Лацио». В источнике