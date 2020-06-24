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Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Вероны», СПАЛ против «Кальяри», «Торино» – «Удинезе»
LiveSport.ru
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В среду «Интер» примет «Сассуоло», «Рома» – «Сампдорию», «Аталанта» сыграет против «Лацио».В источнике
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«Интер» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Серии А 24 июня 2020 года

LiveSport.ru 05:30
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Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Вероны», СПАЛ против «Кальяри», «Торино» – «Удинезе»

Sports.ru вчера в 06:33
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