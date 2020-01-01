НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПравительство Италии отменило все футбольные матчиЧемпионат Италии может быть не доигран из-за коронавирусаМинистр спорта Италии призвал приостановить Серию А из-за коронавируса«Лацио» и «Милан» отменили тренировки до 15 марта включительноИтальянский спорт переходит на карантин до апреляГлавноеВяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрыватьКлубы РПЛ сами определят формат проведения матчей после указа СобянинаМатч сборных Молдавии и России пройдет без зрителей из-за коронавируса«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛSoccernews.ruОфициально: матчи Серии А остановлены из-за коронавирусаUA-Футбол4UA-ФутболВестник КавказаSports.ruSoccernews.ruМатчи чемпионата Италии официально остановлены.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Официально: матчи Серии А остановлены из-за коронавирусаSoccernews.ru 06:12Чемпионат Италии по футболу прерван из-за коронавирусаВестник Кавказа 06:10Серия А утвердила решение приостановить чемпионат из-за коронавирусаФутбол России 05:59рекламаЕщё по темеПравительство Италии отменило все футбольные матчиЧемпионат Италии может быть не доигран из-за коронавирусаМинистр спорта Италии призвал приостановить Серию А из-за коронавируса«Лацио» и «Милан» отменили тренировки до 15 марта включительноИтальянский спорт переходит на карантин до апреляГлавноеВяльбе обвинила норвежских лыжников в неумении проигрыватьКлубы РПЛ сами определят формат проведения матчей после указа СобянинаМатч сборных Молдавии и России пройдет без зрителей из-за коронавируса«Аталанта» и «Лейпциг» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛНовости