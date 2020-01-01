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Официально: матчи Серии А остановлены из-за коронавируса
UA-Футбол
  • UA-Футбол
  • Вестник Кавказа
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Матчи чемпионата Италии официально остановлены.В источнике
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Официально: матчи Серии А остановлены из-за коронавируса

Soccernews.ru 06:12
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Чемпионат Италии по футболу прерван из-за коронавируса

Вестник Кавказа 06:10
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Серия А утвердила решение приостановить чемпионат из-за коронавируса

Футбол России 05:59
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