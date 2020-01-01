Стала известна дата возможного возобновления чемпионата итальянской Серии А, остановленного вместе со всеми остальными спортивными соревнованиями на территории страны из-за распространения коронавируса. Турнир остановлен как минимум до 3 апреля.В источнике
Все спортивные соревнования в Италии, включая национальный футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля в связи со вступающим в силу утром декретом о введении карантина на всей территории страны. Поступивший в распоряжение ТАСС документ подписал председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.