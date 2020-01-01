НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 3 апреля
Экономика сегодня
  • Вести.Ru3:37
Стала известна дата возможного возобновления чемпионата итальянской Серии А, остановленного вместе со всеми остальными спортивными соревнованиями на территории страны из-за распространения коронавируса. Турнир остановлен как минимум до 3 апреля.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Чемпионат Италии по футболу остановлен до 3 апреля из-за введения карантина по всей стране

Все спортивные соревнования в Италии, включая национальный футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля в связи со вступающим в силу утром декретом о введении карантина на всей территории страны. Поступивший в распоряжение ТАСС документ подписал председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.
ТАСС Спорт 9 марта в 20:14
Подробнее о событии
alt

Итальянский спорт переходит на карантин до апреля

Вести.Ru 10 марта в 17:38
alt

Итальянский спорт сел на карантин

Коммерсантъ 10 марта в 00:47
alt

Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 3 апреля

ProstoProSport 9 марта в 23:58 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости