Пока федерация футбола Италии и минспорта накануне спорили — останавливать ли футбольный чемпионат или нет, за дело взялся олимпийский комитет и объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.В источнике
Все спортивные соревнования в Италии, включая национальный футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля в связи со вступающим в силу утром декретом о введении карантина на всей территории страны. Поступивший в распоряжение ТАСС документ подписал председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.