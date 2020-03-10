Итальянский спорт переходит на карантин до апреля

Пока федерация футбола Италии и минспорта накануне спорили — останавливать ли футбольный чемпионат или нет, за дело взялся олимпийский комитет и объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.