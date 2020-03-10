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Вести.RuВести.Ru
Итальянский спорт переходит на карантин до апреля
Livescore.ru
  • Вести.Ru3:37
Пока федерация футбола Италии и минспорта накануне спорили — останавливать ли футбольный чемпионат или нет, за дело взялся олимпийский комитет и объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля.В источнике
С чего всё начиналось
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Чемпионат Италии по футболу остановлен до 3 апреля из-за введения карантина по всей стране

Все спортивные соревнования в Италии, включая национальный футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля в связи со вступающим в силу утром декретом о введении карантина на всей территории страны. Поступивший в распоряжение ТАСС документ подписал председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.
ТАСС Спорт 9 марта в 20:14
Подробнее о событии
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Итальянский спорт сел на карантин

Коммерсантъ 10 марта в 00:47
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Из-за коронавируса в Италии приостановлены все спортивные соревнования

Российская газета 10 марта в 00:10
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Чемпионат Италии по футболу может возобновиться 3 апреля

ProstoProSport 9 марта в 23:58 
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