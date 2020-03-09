Чемпионат Италии официально приостановлен из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что все спортивные мероприятия в стране приостановлены из-за эпидемии коронавируса. Он отметил, что меры вступят в силу с завтрашнего дня.