Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса
По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.В источнике
С чего всё начиналось
В понедельник, 9 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования страны, включая Серию А, будут приостановлены из-за эпидемии коронавируса, сообщает Football Italia.
Metaratings вчера в 17:15