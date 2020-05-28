Винченцо Спадафора итальянский политик

Италия возвращается к активной жизни, и с футболом должно происходить то же самое. Если динамика заражений изменится, нам придется вновь приостановить чемпионат. На этот случай у Федерации футбола Италии есть план B — плей-офф, а также план C — фиксация положения команд в таблице.

РБК

15:01