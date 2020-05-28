Итальянский чемпионат по футболу возобновится 20 июня
Чемпионат Италии по футболу, остановленный из-за распространения коронавирусной инфекции, возобновится 20 июня. Об этом заявил министра спорта Италии Винченцо Спадафора.В источнике Италия возвращается к активной жизни, и с футболом должно происходить то же самое. Если динамика заражений изменится, нам придется вновь приостановить чемпионат. На этот случай у Федерации футбола Италии есть план B — плей-офф, а также план C — фиксация положения команд в таблице.РБК15:01