Кубок Италии возобновится 13 июня, Серия А — 20 июня

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора объявил о возобновлении сезона в стране. С 13 июня должны пройти оставшиеся матчи Кубка Италии, а 20 июня состоится рестарт Серии А.