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Кубок Италии возобновится 13 июня, Серия А — 20 июня
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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора объявил о возобновлении сезона в стране. С 13 июня должны пройти оставшиеся матчи Кубка Италии, а 20 июня состоится рестарт Серии А.В источнике
Подробнее о событии
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Клубы серии А собираются играть по два раза в неделю и завершить сезон 2 августа

Советский спорт 16:43
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Чемпионат Италии возобновится 20 июня

Чемпионат 14:16
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Серия А возобновится 20 июня. Рестарт Кубка Италии запланирован на 13 июня

Sports.ru 14:10
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