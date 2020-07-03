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Чемпионат Казахстана вновь приостановлен из-за коронавируса
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Напомним, что из-за пандемии COVID-19 чемпионат Казахстана по футболу в первый раз был прерван в середине марта.В источнике
Подробнее о событии
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Чемпионат Казахстана возобновился 5 матчами и снова ушёл на карантин

Евро-футбол.ру 13:21
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Чемпионат Казахстана по футболу остановлен из-за коронавируса

Спорт день за днем 12:02
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Чемпионат Казахстана снова приостановлен из-за коронавируса

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