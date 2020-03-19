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Чемпионат Польши не возобновится раньше 26 апреля
Чемпионат Польши, который были отложен в связи с эпидемией коронавируса, будет продолжен не раньше 26 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Экстраклассы.В источнике
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Чемпионат Польши не возобновится раньше 26 апреля

Чемпионат 09:32
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