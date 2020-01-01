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Чемпионат Польши по футболу возобновится 29 мая
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Футбольный чемпионат Польши, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.В источнике
Подробнее о событии
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В Польше планируют возобновить чемпионат страны 29 мая

Спорт-Экспресс 10:57
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Премьер-министр Польши разрешил возобновить сезон в чемпионате страны к концу мая

Чемпионат 09:53
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Стала известна дата возобновления чемпионата Польши

Матч ТВ 09:52
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