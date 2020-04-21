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Чемпионат Польши возобновится 30 мая
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Пресс-служба Польского футбольного союза на официальном сайте сообщает, что матчи чемпионата страны возобновятся 30 мая.В свою очередь завершить сезон Экстраклассы планируют после 30 июня.В источнике
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