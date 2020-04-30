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Чемпионат Португалии могут возобновить в конце мая
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По информации португальского издания JN, футбольный сезон в Португалии могут возобновить в конце мая.В источнике
Подробнее о событии
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Объявлена дата возобновления чемпионата Португалии

Чемпионат 17:31
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Чемпионат Португалии по футболу возобновится 30 мая

РИА Новости 16:33
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Чемпионат Португалии могут возобновить в конце мая

Футбол на Куличках 02:42
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