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Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8 августа
Общественная служба новостей
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Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата России.В источнике
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