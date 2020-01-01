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Чемпионат РПЛ приостановлен до 10 апреля
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Чемпионат Российской Премьер-лиги приостановлен до 10 апреля, сообщил журналист Сергей Егоров.В источнике
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СМИ: Чемпионат Российской Премьер-лиги приостановлен до 10 апреля

Мой район (г. Москва) 05:57
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РПЛ приостановлена до 10 апреля

Soccernews.ru 05:40
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Чемпионат России будет приостановлен до 10 апреля

Евро-футбол.ру 05:21
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