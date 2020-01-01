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Чемпионат России. «Динамо» сыграет с «Ахматом»
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22-й тур РПЛ стартует матчем между «Динамо» и «Ахматом». Завтра «Спартак» проведет выездной матч с «Оренбургом», «Зенит» примет «Урал».В источнике
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Вылететь нельзя остаться. Кто покинет премьер-лигу?

Спорт-Экспресс 06:45
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Чемпионат России. «Динамо» сыграет с «Ахматом»

Sports.ru 04:10
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«Зенит» опять оторвется от всех преследователей: все интриги 22-го тура РПЛ

Спорт день за днем 03:17
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