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Чемпионат России. «Локомотив» принимает «Ахмат», «Рубин» – «Крылья Советов», «Сочи» против «Урала»
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Чемпионат России 21-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.В источнике
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Тихонов, Бородюк и Пименов выберут лучших футболистов сегодняшних матчей РПЛ

Bobsoccer 05:08
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РПЛ. «Рубин» примет «Крылья», «Сочи» – «Урал», «Локомотив» сыграет с «Ахматом»

Бомбардир.ру 03:46
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Программа 21-го тура чемпионата России по футболу продолжится тремя матчами

ТАСС Спорт вчера в 17:10
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