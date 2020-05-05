Чемпионат России по футболу будет завершен досрочно
Как сообщает источник, РФС принял решение прислушаться к большинству клубов чемпионата России, которые выступают за досрочное завершение текущего сезона. Ранее сообщалось, что 12 клубов чемпионата России хотят, чтобы сезон был досрочно завершен.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.