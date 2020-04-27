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РПЛ назвала даты возобновления чемпионата России по футболу
Нева Спорт
  • Вести.Ru3:45
  • РЕН ТВ0:30
  • Телеканал 360°0:25
  • Известия0:21
  • Piter.tv0:46
Российская премьер-лига предложила клубам две даты возобновления чемпионата страны по футболу, приостановленного из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
Sports.ru 27 апреля в 10:41
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РПЛ могут расширить, ФИФА разрешит пять замен, АПЛ хочет вернуться уже 8 июня

Советский спорт вчера в 01:25
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В РПЛ рассмотрели варианты завершения сезона

RT на русском 27 апреля в 18:24
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Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу

Sports.ru 27 апреля в 10:41
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