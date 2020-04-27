РПЛ назвала даты возобновления чемпионата России по футболу
Российская премьер-лига предложила клубам две даты возобновления чемпионата страны по футболу, приостановленного из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
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