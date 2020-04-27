Чемпионат России по футболу могут возобновить 21 или 28 июня
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает варианты с возобновлением турнира 21 или 28 июня. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания клубов. Розыгрыш чемпионата был приостановлен с 17 марта.В источнике
С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
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