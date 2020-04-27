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Чемпионат России по футболу могут возобновить 21 или 28 июня
Newstracker.ru
  • Вести.Ru3:45
  • РЕН ТВ0:30
  • Телеканал 360°0:25
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  • Piter.tv0:46
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривает варианты с возобновлением турнира 21 или 28 июня. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания клубов. Розыгрыш чемпионата был приостановлен с 17 марта.В источнике
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С чего всё начиналось
Конкретного решения о том, как и когда заканчивать сезон, на нем не приняли, но набросали пару возможных сценариев – и выпустили официальное заявление.
Sports.ru вчера в 10:41
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Руслан Нигматуллин: Это будет крахом чемпионата

Комсомольская правда 06:33
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В РПЛ рассмотрели варианты завершения сезона

RT на русском вчера в 18:24
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Два сценария завершения сезона РПЛ: в лучшем из них футбол вернется 21 июня, а в худшем зафиксируют текущую таблицу

Sports.ru вчера в 10:41
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