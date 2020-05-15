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Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня без зрителей
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Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Соответствующее решение в пятницу, 15 мая, принял исполком Российского футбольного союза (РФС). Места проведения игр будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.В источнике
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Подробнее о событии
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Российский футбол готовится к выходу из самоизоляции

BFM.ru 15 мая в 12:22
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Директор по маркетингу РПЛ: «Надеемся на положительное решение органов государственной власти, и футбол вернется»

Sport24.ru 15 мая в 12:34 
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«Кельн» без козла, «Боруссия» с картонными зрителями. Таких чемпионатов в истории Германии еще не было

Спорт-Экспресс 15 мая в 13:45
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