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Чемпионат России приостановлен до 10 апреля
Газета.Ru
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На общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить проведение чемпионата России до 10 апреля. Об этом мне сообщил один из участников собрания.В источнике
Подробнее о событии
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РПЛ остановит матчи чемпионата России до 10 апреля

Известия 07:25
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Кирьяков: «Приостановить чемпионат России – правильное решение»

Евро-футбол.ру 06:16
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Источник: РПЛ приостановят до 10 апреля

Sport.ru 05:44
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